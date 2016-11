Voor fraude vervolgde zakenman kondigt klacht aan tegen parket en journalist

Door: redactie

Zakenman Stéphane Jourdain, de man achter Cercle de Lorraine, moet zich binnenkort voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor valsheid in geschrifte, faillissementsinbreuken, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. De omvang van de fraude zou meer dan 19,9 miljoen euro bedragen. Dat meldt het tijdschrift Le Vif/L'Express. De advocaat van Jourdain, André Risopoulos, bevestigt dat zijn cliënt gedagvaard werd, maar kondigt in de krant l'Echo en tegenover Belga ook een klacht aan tegen onbekenden, voor schending van het geheim van het onderzoek, en tegen de journalist van Le Vif.

Volgens Le Vif wil het parket Jourdain vervolgen voor een hele reeks misdrijven die allemaal verband zouden houden met de verschillende vzw's en bedrijven die Jourdain sinds 1998 opgericht heeft. Het gaat onder meer om Cercle de Lorraine, Jardins d'Annevoie en Laminoirs de Longtain. Het onderzoek naar Jourdain nam meer dan 5 jaar in beslag en het parket zou een tiental dagen geleden een rechtstreekse dagvaarding hebben uitgebracht.



Meester André Risopoulos bevestigt dat zijn cliënt gedagvaard werd, maar wijst erop dat zelfs hij het hele dossier niet kent. "Dit was een opsporingsonderzoek, dat geheel door het parket is gevoerd, zonder tussenkomt van een onderzoeksrechter", klinkt het. "We kunnen nu pas kennis nemen van het dossier en van wat erin staat."



De advocaat is dan ook niet te spreken over het feit dat informatie uit het dossier aan de journalist van Le Vif werd gelekt en kondigt een klacht tegen onbekenden aan voor schending van het geheim van het onderzoek. Ook tegen de journalist van Le Vif zelf wordt een klacht aangekondigd, omdat die zijn deontologie niet zou hebben gerespecteerd door Jourdain niet de kans te geven te reageren op de berichtgeving.