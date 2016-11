Antwerpen start signalisatie rond lage-emissiezone

Door: redactie

De Antwerpse binnenstad en het stadsgedeelte op Linkeroever worden op 1 februari 2017 een lage-emissiezone waar de meest vervuilende voertuigen geen toegang meer krijgen - of enkel nog tegen betaling. Om de Antwerpenaar en bezoeker daarop voor te bereiden, is de stad vandaag gestart met het plaatsen van vooraankondigingsborden aan de kruispunten voor het begin van de zone, zodat je met je vervuilende voertuig nog tijdig kan omrijden of een parking zoeken.