Politie ontdekt 650 cannabisplanten: verdachten vluchten het dak op

Door: redactie

24/11/16 - 16u24 Bron: Belga

© Photo News.

De lokale politie van de zone TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) heeft deze ochtend een cannabisplantage ontdekt in een woning in Ternat. Het ging om een 650-tal planten die nog niet geoogst waren. Daarnaast lag in de woning meer dan 20 kilogram geoogste cannabis. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.