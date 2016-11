Bejaarden vastgebonden en overvallen in Gent

Wouter Spillebeen

24/11/16 - 16u13 Bron: eigen berichtgeving

© Wouter Spillebeen.

Gent In de Molenwalstraat in Gent zijn deze middag de bejaarde bewoners van een huis overvallen in hun eigen woning. Volgens buurtbewoners werden ze vastgebonden terwijl de overvallers hun buit maakten.