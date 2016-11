Vrachtwagen met gasflessen botst tegen oplegger in Zele

Koen Baten

24/11/16 - 16u44 Bron: eigen berichtgeving

video Op de N47 in Zele gebeurde rond 15.00 uur een zwaar ongeval met een vrachtwagen die gasflessen vervoerde.

De chauffeur moest uitwijken voor een bus die te dichtbij kwam en knalde daarop in volle snelheid tegen een geparkeerde oplegger die dertig meter vooruit werd gekatapulteerd.



De schade na de crash was enorm. Er werden ook enkele gasflessen over de vrachtwagen gekatapulteerd. Gelukkig waren de flessen niet gevuld, anders had de impact veel zwaarder kunnen zijn.



Door het ongeval zijn beide rijstroken volledig afgesloten en moet het verkeer rondrijden. Dit veroorzaakt heel wat vertragingen. De chauffeur raakte niet gewond maar was wel in shock.