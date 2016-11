70-jarige automobiliste rijdt dronken vrouw met rollator aan

Door: Tim Van Damme

24/11/16

Een 70-jarige vrouw die vorig jaar een overstekende voetganger van de weg maaide heeft zich vanmiddag moeten verantwoorden op de politierechtbank van Aalst. Beklaagde R.J. zag te laat hoe een 71-jarige vrouw met behulp van een rollator de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem trachtte te kruisen. Het slachtoffer werd de lucht in gekatapulteerd en belandde op de rijbaan. Als bij wonder overleefde ze het ongeval.