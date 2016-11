Verpleegkundigen en artsen werkten zonder erkenning in wellnesskliniek

Door: redactie

Genk De NV achter de Genkse Wellnesskliniek en de gedelegeerde bestuurster zijn door de Tongerse correctionele rechtbank schuldig bevonden omdat in de kliniek verpleegkundigen en anesthesisten aan het werk waren zonder dat die beschikten over in ons land gehomologeerde diploma's die nodig zijn om medische handelingen te mogen stellen. Alle betrokkenen krijgen een opschorting van vijf jaar van de rechtbank.

De bal gaat aan het rollen nadat een arts, die ook als anesthesist werkte, bij de Orde van Geneesheren een klacht indient tegen een pas aangeworven Zuid-Afrikaanse plastische chirurg. Die zou in de kliniek werken met een in Zuid-Afrika behaald diploma, zonder dat dit in ons land gehomologeerd is.



De Nederlander had tijdens zijn sollicitatiegesprek tegen de gedelegeerde bestuurster gezegd dat hij zijn diploma zo snel mogelijk zou laten homologeren en zich zou inschrijven bij de Orde van Geneesheren zodat hij ook in ons land kon werken. In afwachting hiervan mocht hij al als anesthesist bij verschillende operaties assisteren. Dat was niet naar de zin van de andere arts die zijn inkomsten zag dalen door de komst van zijn Zuid-Afrikaanse collega.



Tijdens een huiszoeking in 2013 komt ook aan het licht dat een Nederlandse arts in de kliniek werkt wiens papieren ook niet in orde zijn. De Nederlander had eind 2012 het nodige papierwerk naar de Orde van Geneesheren gestuurd maar had op het ogenblik van de huiszoeking nog geen antwoord gekregen van de Orde. Ook een Nederlandse anesthesist, die al meer dan vijftien jaar voor de Wellnesskliniek werkt, stelt tijdens de huiszoeking vast dat ze al die jaren onwettig aan het werk is in ons land. Bij het begin van haar tewerkstelling moest ze immers nog geen erkenning voorleggen.



Tijdens de behandeling van de zaak vroeg het Openbaar Ministerie aan de rechter om de maximale geldstraf van 30.000 euro op te leggen. De advocaten van alle betrokkenen vroegen toen de opschorting omdat hun cliënten bij een eventuele veroordeling niet meer in ons land kunnen werken.