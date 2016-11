Fatale brand Rooseveltplaats werd aangestoken

Door: redactie

24/11/16 - 13u48 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

Antwerpen Het parket van Antwerpen heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar "opzettelijke brandstichting in een bewoond pand bij nacht met de dood tot gevolg" in het kader van de ontploffing en brand van dinsdagavond aan de Antwerpse Rooseveltplaats. Daarbij kwam een 28-jarige man om het leven. Uit onderzoek van de branddeskundige is gebleken dat het om een niet-accidentele brand gaat, stelt het parket nu.