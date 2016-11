Politie valt binnen bij gangbang: pooier aangehouden

Door: redactie

24/11/16 - 13u32 Bron: Belga

© thinkstock.

St.-L.-Woluwe De politie is afgelopen zaterdag binnengevallen in een woning in Sint-Lambrechts-Woluwe waar een zogenaamde gangbang werd gehouden. Vijf mensen werden opgepakt op verdenking van exploitatie van de prostitutie, van wie er uiteindelijk één, de 36-jarige E.T., onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Het nieuws werd vandaag pas bevestigd door het Brusselse parket.

"De politie van de zone Montgomery kreeg zaterdag te horen dat er een orgie of 'gangbang' zou worden georganiseerd in een residentiële wijk in Sint-Lambrechts-Woluwe", klinkt het bij het parket. "Mogelijk was daarbij sprake van mensenhandel. De politie zette daarom in allerijl een operatie op het getouw en viel rond 20 uur binnen in de woning. Daar waren verschillende klanten aanwezig, maar ook zes Bulgaarse en Roemeense prostituees en vijf personen van wie vermoed werd dat zij pooiers waren. Eén van hen, de 36-jarige E.T., bleek in het bezit van een aanzienlijke geldsom en is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst."



Het onderzoek naar het prostitutienetwerk gaat voort.