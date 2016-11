Kopstuk drugsbende krijgt onwettige straf

Door: redactie

24/11/16 - 12u38 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

De Brusselse correctionele rechtbank heeft 25 leden van een bende drugssmokkelaars veroordeeld tot celstraffen die gaan van 12 maanden tot 10 jaar. Drie andere verdachten kregen een werkstraf. Celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in dit proces. De man die in 'Alloo in de buitenlandse gevangenis' figureerde, krijgt vijf jaar cel. Opvallend: een van de beklaagden kreeg een celstraf van 6 jaar waarvan drie vijfden met uitstel. Dit is volgens de aanwezige advocaten en het parket echter onwettig. De kans is dus bijzonder groot dat het parket Halle-Vilvoorde in beroep zal gaan.

De bende had jarenlang cocaïne gesmokkeld vanuit de Dominicaanse Republiek naar Rotterdam, via de luchthavens Brussels Airport, Roissy en Nantes en deed daarvoor beroep op voornamelijk Belgische drugskoeriers.



Het onderzoek naar de organisatie begon in oktober 2013 toen op de luchthaven Brussels Airport twee drugkoeriers werden betrapt met 29 kilo cocaïne in hun handbagage. Ook de vrouw die hen kwam ophalen en moest overbrengen naar Rotterdam, kon opgepakt worden, waarna de politie haar gsm begon af te luisteren. Het onderzoek leidde naar twee kopstukken, Rudo M. bijgenaamd "Grote Mickey" en zijn neef Howard R. bijgenaamd "Kleine Mickey".



Rudo M. had de leiding van de hele organisatie vanuit de Dominicaanse Republiek, waar hij contacten had op de luchthaven van Punta Cana die ervoor konden zorgen dat zijn koeriers ongestoord konden reizen. Hij ving er de koeriers op en bezorgde ze de drugs. De man is ook gekend in verschillende andere Belgische zaken van drugssmokkel. Hij werd hier al herhaaldelijk veroordeeld, er lopen nog onderzoeken naar hem in Antwerpen en Oudenaarde en er lopen verschillende Europese aanhoudingsbevelen tegen hem. Vanuit de Dominicaanse Republiek gaf hij orders aan "Kleine Mickey", Howard R. Die haalde het geld op bij de Dominicanen in Nederland, ronselde en betaalde de drugkoeriers, nam de cocaïne in ontvangst en organiseerde en bekostigde de reizen.



Reportage Luk Alloo

Naast die twee mannen stonden nog een hele reeks andere verdachten terecht. Verschillende van hen hadden slechts een of twee drugsreizen uitgevoerd, maar anderen waren ooit begonnen als koerier, en waren nadien opgeklommen in de organisatie, en hadden zelf koeriers geronseld en reizen georganiseerd. De Belgische Ingeborg D.P. was zo zelf achtmaal naar de Dominicaanse Republiek gereisd en had heel wat andere koeriers geronseld en had daar 87.000 euro aan overgehouden. Een andere Belg, Franky D.B., werd door het parket omschreven als een "ervaren drugkoerier". De man slaagde er zelfs in om in een reportage van Luk Alloo over Belgen in buitenlandse gevangenissen op te duiken en daar te pochen over de verschillende drugsreizen die hij had uitgevoerd.



Rudo M. kreeg donderdag 10 jaar cel en een boete van 300.000 euro. Franky D.B. werd veroordeeld tot 5 jaar cel en een boete van 30.000 euro, en Ingeborg D.P. tot 5 jaar cel, waarvan twee vijfden met uitstel, en een boete van 30.000 euro, waarvan drie vijfden met uitstel. Eenentwintig andere verdachten kregen celstraffen van 12 maanden tot 5 jaar en boetes van 6.000 tot 30.000 euro. Verschillende van hen kregen wel uitstel voor een deel van hun celstraf en boete. Drie verdachten kregen een werkstraf en drie werden er vrijgesproken. De rechtbank beval ook nog de onmiddellijke aanhouding van Rudo M. en acht andere verdachten.



Er stelt zich wel een probleem voor het tweede kopstuk, Howard R. Die werd veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar, waarvan drie vijfden met uitstel, en een boete van 36.000 euro, waarvan vier vijfden met uitstel. Alleen is het zo dat voor straffen die hoger zijn van 5 jaar de rechtbank geen uitstel kan verlenen. In het geval van Howard R. heeft de rechtbank dus een onwettige straf uitgesproken. Het valt dus te verwachten dat het parket in beroep zal gaan.