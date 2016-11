Werkstraf voor man die Iljo Keisse aanviel tijdens trainingsrit

Jürgen Eeckhout

Een 44-jarige Gentenaar is zo pas veroordeeld tot 100 uur werkstraf en 300 euro boete voor de opzettelijke slagen en verwondingen aan wielrenner Iljo Keisse. Hij had de baanwielrenner verwond tijdens een trainingsritje in Destelbergen.

Met zijn wagen had hij Keisse de pas afgesneden, waarop hij door reed. Keisse kwam net niet ten val en zette met zijn fiets de achtervolging in. Het kwam enkele honderden meters verder tot een discussie, waarbij Keisse een slag/duw kreeg en zo ten val kwam. Hierdoor liep hij een blessure op aan zijn schouder.



De advocaat van de veroordeelde Gentenaar zei altijd dat Keisse gewoon gevallen was en de man dus niks misdaan had. Hij moet aan Keisse ook nog 750 euro schadevergoeding betalen. De wielrenner had nochtans 2.500 euro gevraagd. Als de belager zijn werkstraf niet uitvoert dan vliegt hij voor 10 maanden de cel in. De man zelf reageerde teleurgesteld op het vonnis. "Jammer dat er geen recht is gesproken, want Keisse is gewoon gevallen." De rechter gelooft de man dus niet. "Ik geloof er geen knijt van, maar ik wil je niet doodnijpen. Maar het is wel duidelijk dat je een zeer kort lontje hebt."