Tweede gangster van 'Most Wanted List' gevat in Nederland

KSN

24/11/16 - 12u04 Bron: eigen berichtgeving

Gabriel Fodderie © Federale Politie.

binnenland De voortvluchtige gangster Gabriël Fodderie (31) is afgelopen nacht opgepakt door het FAST-team van de federale politie. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Fodderie is al de tweede voortvluchtige die dankzij de nieuwe website 'Belgium's Most Wanted' gevat wordt. Die lijst met 's lands meest gezochte misdadigers werd amper 20 dagen geleden gelanceerd.