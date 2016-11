Door: redactie

24/11/16 - 10u35 Bron: vtmnieuws.be

video

Ook deze week waren Niels&Wiels te gast bij Q-ochtendduo Sam&Heidi. Omdat het optreden van Bruno Mars onmiddellijk uitverkocht was kwamen ze als de Vlaamse Bruno Mars! Deze keer brachten ze een Nederlandstalige versie van de Q-hit When I Was Your Man van Bruno Mars.