KAV

24/11/16 - 09u12 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

In Hoboken is de politie momenteel op zoek naar een geboeide man die gevlucht is na zijn arrestatie. Rond 7.20 uur werd de politie opgeroepen voor een caferuzie. Een verdachte werd geboeid, maar hij kon zich op dat moment uit de voeten maken. Hoe precies is nog niet duidelijk. Voorlopig kan hij uit de handen van de politie blijven. Er wordt ook een politiehelikopter ingezet.