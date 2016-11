Pedofiel Pieter Ceulen in beroep veroordeeld tot 19 jaar cel

Door: redactie

Het hof van beroep heeft beleggingsadviseur Pieter Ceulen (61) uit Antwerpen veroordeeld tot negentien jaar cel. Hij wordt ook voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Het hof bevestigde daarmee integraal het vonnis uit eerste aanleg. Zijn onmiddellijke aanhouding werd ook bevolen, omdat hij zich al eerder aan zijn straf had proberen te onttrekken door naar Cambodja te vluchten.



Ceulen had in de Filipijnen en Cambodja kinderen seksueel misbruikt, onder wie zijn drie eigen pleegdochters. Hij had het misbruik ook gefilmd en gedeeld met andere pedofielen. De man had maar liefst 700 gigabyte aan kinderporno in zijn bezit. De verdediging had voor een voorwaardelijke straf gepleit en Ceulen had zich ook bereid verklaard om zich chemisch te laten castreren, maar het hof vond enkel een zware effectieve straf op zijn plaats voor dergelijke "weerzinwekkende en schokkende feiten".