Dit mag je vandaag verwachten van de betoging in Brussel

Door: redactie

24/11/16 - 07u36

© photo news.

De volledige nonprofitsector staakt vandaag. De bonden zijn boos over het gebrek aan overleg over personeelvoorwaarden en over de hoge werkdruk. Zo'n 18.000 betogers trekken straks door Brussel voor meer loon en werkbaar werk. Dit mogen we verwachten.

Wie er niet moet zijn, zakt beter niet af naar Brussel vandaag. De non-profitsector (welzijn, zorg en cultuur) staakt en betoogt vandaag tegen de hoge werkdruk en tegen het gebrek aan overleg met Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen en minister van Volksgezondheid Maggie De Block over de personeelsvoorwaarden. Het gaat om een algemene staking, dus zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen, openbaar en privaat, en in vakbondsfront.



De betogers vragen een hoger loon, werkbaar werk en een afschaffing van de zogenoemde 'rimpeldagen', extra verlof voor oudere werknemers. Volgens de vakbonden zullen ongeveer 18.000 betogers straks door de hoofdstad trekken. De stakingsbereidheid onder het personeel is "redelijk groot", zo valt te horen bij Jan Piet Bauwens, nationaal secretaris voor de socialistische bediendebond BBTK. Lees ook Politie waarschuwt voor betoging: "Kom niet met de auto naar Brussel morgen"

"Grote stakingsbereidheid" bij non-profit

Het parcours Om 9.30u verzamelen de betogers aan het Noordstation om na de speeches te vertrekken richting Madou via Rogier. De massa trekt vervolgens via de Congresstraat en de Keizerinlaan naar het Albertinaplein, blakbij het Centraal Station. Daar wordt de betoging rond 15.00u ontbonden.

De betogers zullen passeren langs het het bureau van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de Federatie Wallonië-Brussel aan het Madouplein. De politie houdt op al die locaties een oogje in het zeil. Er wordt ook een perimeter opgetrokken, wat voor extra verkeershinder kan zorgen.

Hinder Omdat de betoging hoogstwaarschijnlijk voor verkeerschaos zal zorgen, heeft de politie al gevraagd om vandaag weg te blijven uit Brussel. Vooral in de noordelijke binnenstad en op de kleine ring tussen het Saincteletteplein en de Wetstraat wordt het erg druk. En let op: de openbare parking langs het parcours zijn slechts beperkt toegankelijk.



Hoewel het openbaar vervoer alle zeilen bijzet, wordt ook hier hinder verwacht. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht vooral hinder op de tramlijnen 92 en 93, en op de buslijnen 14, 29, 38, 47, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 86 en 88 tussen 9 en 16 uur.



Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de betoging op relletje uitdraait en de betogers mogen ook niet in de tunnels. De politie zal proberen om de betogers uit de tunnels te houden, maar de geschiedenis leert ons dat ze er soms wel het verkeer hinderen. Het is dus niet zeker dat het in de tunnels niet opstropt.