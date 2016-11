"Khalid El Bakraoui achter Ukkelse kunstroof om terrorisme te financieren"

Door: redactie

24/11/16 - 04u45 Bron: Belga

© afp.

Khalid El Bakraoui, de dader van de terroristische aanslag in het metrostation Maalbeek op 22 maart, nam deel aan geheime onderhandelingen om losgeld te verkrijgen van de verzekeringsmaatschappijen van het Van Buuren Museum in Ukkel, die in juli 2013 slachtoffer werden van een inbraak. Dat onthult Paris Match vandaag. El Bakraoui stond op dat moment onder elektronisch toezicht, en voerde de inbraak waarschijnlijk niet mee uit.