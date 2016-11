Eén dode en twee zwaargewonden bij zware botsing op E40 in Nieuwpoort

Siebe De Voogt

24/11/16 - 05u36 Bron: eigen berichtgeving

© Siebe De Voogt.

Op de E40 in Nieuwpoort zijn deze nacht één dode en twee zwaargewonden gevallen bij een zwaar ongeval. Een Volkswagen Golf met Franse nummerplaat reed even na 2 uur richting binnenland, toen het een kleine kilometer voorbij de oprit in Nieuwpoort mis liep. Om nog ongekende reden week de bestuurder aan hoge snelheid van zijn rijstrook af en ramde de linkerflank van een betonmixer die naast hem reed.