Dertiger zwaargewond na frontale klap

Hans Verbeke

24/11/16 - 03u57 Bron: eigen berichtgeving

video Een 35-jarige man uit Deerlijk is gisteravond op de grens van zijn gemeente met Desselgem zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde iets voor half elf langs de Desselgemsesteenweg.

Net na een flauwe bocht aan het kruispunt met de Knokstraat botste de man met een tegenligger. Eén van de voertuigen reed gedeeltelijk op het andere rijvak. De klap was bijzonder hevig. De brandweer had bijna een uur nodig om de zwaargewonde bestuurder te bevrijden. In de andere wagen zaten twee jonge vrouwen.



Beiden raakten lichtgewond en werden ook voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.