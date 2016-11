Fransman veroordeeld tot zeven jaar gevangenis voor dodelijk ongeval op de E42

Door: redactie

24/11/16 - 01u59 Bron: Belga

© Photonews.

Een Franse automobilist werd gisteren door de correctionele rechtbank van Rijsel veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor onopzettelijke doodslag. In 2011 kwamen drie vrouwen om het leven bij een zware botsing op de E42 ter hoogte van Péruwelz in Henegouwen.

De bestuurder die het ongeval veroorzaakte was onder invloed van alcohol en drugs. De zaak werd in Frankrijk behandeld omdat alle betrokken de Franse nationaliteit hadden. Bij het ongeval op 27 november 2011 kwamen drie jonge Franse vrouwen van 26 en 27 jaar om het leven, die op dat moment terugkeerden van de luchthaven van Charleroi na een weekend in Barcelona.



Drie jonge vrouwen

De bestuurder reed in op de auto van de drie jonge vrouwen, een Volkswagen Polo, die tegen een boom terechtkwam. De drie vrouwen uit Rijsel waren op slag dood. De man sloeg op de vlucht, maar werd in Callenelle (een deelgemeente van Péruwelz) gearresteerd nadat hij een ander ongeval veroorzaakte op een snelweg. Hij bleek onder invloed van alcohol en verdovende middelen, en werd beschuldigd van drievoudige onopzettelijke doodslag en opgesloten in de gevangenis van Doornik. Daar werd hij vrijgelaten tegen een borgsom van 2.000 euro.



Het parket van Bergen-Doornik verwees het dossier door naar Frankrijk, omdat alle betrokkenen bij het ongeval de Franse nationaliteit hadden.