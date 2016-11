Pol Van Den Driessche trekt Brugse N-VA-lijst in 2018

Door: redactie

24/11/16 - 01u30 Bron: Belga

Pol Van Den Driessche legt zijn eed af voor de Senaat in 2014. © belga.

De Brugse N-VA-afdeling heeft Pol Van Den Driessche gisterenavond aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zo klinkt het in een persbericht.

De aanstelling van Van Den Driessche gebeurde in samenspraak en nauw overleg met de nationale partijleiding. De Brugse N-VA zal ook starten met "de opstelling van een ambitieus verkiezingsprogramma, de uitwerking van een stevige en positieve campagne en de zoektocht naar bijkomend politiek talent", zo klinkt het in de mededeling.



Toekomst

"Ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst. Samen met bestuursleden, mandatarissen, leden en veel Bruggelingen gaan we ervoor. Met een open geest, positief en gedreven. Bovenal ook met een bijzonder warm hart voor onze stad en alle mensen die er wonen, leven en werken. Binnenkort trekken we samen met de ganse ploeg de straat op, van huis tot huis", reageert Van Den Driessche.



Ontgoocheld

Volgens afdelingsvoorzitter Dirk Barbier zijn de Bruggelingen ontgoocheld in het huidige stadsbestuur, en moet er een nieuwe politieke wind waaien. "De N-VA wil de stad mee gaan besturen, in het beste geval met Pol als burgemeester. Ons afdelingsbestuur staat klaar om de voorbereidingen te starten. We weten dat het een lange en moeilijke strijd zal worden. Wij gaan voor een inhoudelijke en stijlvolle campagne."



Eind september raakte al bekend dat Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem de Open Vld-lijst in Brugge zal trekken, en Dirk De fauw de CD&V-lijst.



Morgenvroeg om 10 uur organiseert de Brugse N-VA een persmoment, in het pleintje voor het Minnewater aan het Sashuis.