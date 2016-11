Man uit Tessenderlo op slag dood na klap tegen boom

Marco Mariotti

23/11/16 - 22u59

© Marco Mariotti .

In Tessenderlo op de grens met Laakdal is vanavond rond 20 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een jongeman uit Tessenderlo reed in de richting van Schoot toen hij om nog onduidelijke reden met zijn grijze Ford Focus van de rijbaan afweek.