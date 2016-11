Alle beklaagden in proces over dood Jonathan Jacob vragen vrijspraak in beroep

Door: redactie

Op het proces in beroep over de dood van Jonathan Jacob (26) hebben zowel de toenmalige directeur en de psychiater van Broeders Alexianen, als de acht leden van het Bijzondere Bijstandsteam en de politiecommissaris die hen had opgeroepen de vrijspraak gevraagd.

Het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen in Boechout werd op 6 januari 2010 met een "ongeziene" situatie geconfronteerd. Toen Jonathan, die onder invloed van amfetamines was, door de politie werd binnengebracht, bleek hij onbenaderbaar. Hij wilde weg en werd verbaal en fysiek agressief. De struis gebouwde twintiger viel niet te bedaren en verwondde drie politiemensen. Eén van de agenten zag zich zelfs genoodzaakt om zijn dienstwapen te trekken.



"In die omstandigheden oordeelde de psychiater, daarin gesteund door de directeur, dat een gedwongen opname onmogelijk was, omdat dat een ernstig gevaar voor henzelf, het personeel en de andere patiënten had opgeleverd. Het was een geval van overmacht. Ze hebben dus zeker niet botweg geweigerd", pleitten advocaten Paul Quirynen en An Dierickx.



Jonathan werd door de politie naar het commissariaat in Mortsel overgebracht en opgesloten in een cel. De parketmagistrate van dienst stuurde een arts ter plaatse die de twintiger een kalmerende inspuiting moest geven, zodat hij terug naar Broeders Alexianen kon. Het BBT (Bijzonder Bijstandsteam) werd erbij geroepen om Jonathan te immobiliseren, zodat de arts zijn werk kon doen.



"We gaan niet ontkennen dat er geweld is gebruikt, maar dat was niet buitensporig. Op de camerabeelden van in de cel is te zien hoe hij enkele vuistslagen op de schouder kreeg, zodat de BBT'ers hem konden boeien en een slag op het hoofd om zijn aandacht af te leiden. Die slagen staan echter niet in oorzakelijk verband met de scheur in de lever, die hem fataal werd. Wij denken dat hij dat inwendige trauma al voor hun interventie had opgelopen", pleitten Jan en Bram De Man.



Jonathan was de avond voordien bij zijn ouders vertrokken in Affligem. Over het verdere verloop van die nacht is niets geweten, tot hij de volgende morgen halfnaakt en in verwarde toestand door de politie werd meegenomen.



Arrest op 1 februari.