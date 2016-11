Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken blijft erbij dat ze werd gepest

Door: redactie

Vera Vrancken met gele jas en een deel van het actiecomité in de rechtbank. © Bart Borgerhoff.

Limburg Vera Vrancken, een van de vier zogenoemde HaZoDi-klokkenluiders, blijft erbij dat ze op haar werk gepest werd. Vrancken moest vandaag verschijnen voor het arbeidshof in Hasselt. De Limburgse politiezone HaZoDi werd in 2011 in een slecht daglicht geplaatst na een uitzending van Panorama waarin Vrancken getuigde over de graaicultuur en pesterijen bij HaZoDi.

De HaZoDi-affaire is intussen een lijvig dossier geworden. Alles begon in 2011 toen het Eén-programma Panorama de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek in een slecht daglicht plaatste. Vier klokkenluiders, waaronder Vera Vrancken, legden in die aflevering bloot hoe verschillende toplui, met oud-burgemeester Hilde Claes aan het hoofd van de politieraad, zich zouden hebben verrijkt met geld uit het politiebudget. De "wantoestanden" hadden niet alleen betrekking op doofpotoperaties en onterechte premies, maar er zou ook sprake geweest zijn van pesterijen.

Onder meer oud-burgemeester van Hasselt, Hilde Claes, kwam in een slecht daglicht te staan. © Bart Borgerhoff.

Opgesloten Vorig jaar diende Vrancken een klacht in tegen voormalig korpschef Michel Beckers, commissaris Rohnny Biets en oud-burgemeester Hilde Claes. Vrancken - toen leidinggevende bij de administratie van de politiezone - haalde aan dat ze stante pede uit haar functie werd gezet, pesterijen dus.



Vandaag werd Vrancken voor het arbeidshof gehoord nadat de rechtbank de klacht eerder ongegrond had verklaard en liet weten dat het slechts een "hyperconflict" was en geen pestgedrag. Vrancken ging in beroep.



"Hier is allang geen sprake meer van een hyperconflict", pleitte haar advocaat. "In 2014 zat ze opgesloten in een ruimte in het politiegebouw. Ondanks talloze telefoontjes kreeg ze bij niemand gehoor. Uiteindelijk is de brandweer haar komen bevrijden en is ze naar het ziekenhuis overgebracht. Haar bureau werd zelfs verplaatst naar een kot waar ook nog een ongebruikt toilet stond. Ze werd wel degelijk gepest."