Kasteelmoord: huiszoeking bij journalist 'Terzake'

Door: redactie

23/11/16 - 20u00 Bron: VRT Nieuws

Het kasteel waar Stijn Saelens woonde in Wingene. © belga.

In het kader van een onderzoek naar perslekken rond de kasteelmoord, is de federale politie deze voormiddag in Brussel binnengevallen in de woning van Bart Aerts, een journalist van 'Terzake'. De man werd meegenomen naar Brugge voor verhoor.