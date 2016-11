Bejaard koppel dood aangetroffen in woning in Koolskamp

Door: Lieven Samyn

In een alleenstaande woning langs de Tieltsestraat in Koolskamp (Ardooie) is deze namiddag een bejaard koppel dood aangetroffen. Het gaat om een verdacht overlijden maar wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.