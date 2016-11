30.000 euro voor wie gouden tip heeft naar vermiste kickbokser

Door: redactie

De ouders en zus van Marc de Bonte. © Screenshot Faroek.

Er is nog altijd geen spoor naar de vermiste kickbokser uit Kasterlee. Er zouden wel twee nieuwe tips binnengekomen zijn na de uitzending van het VTM-prgramma 'Faroek', gisteravond op televisie. Of die waardevol zijn, wil de politie niet kwijt. Ook de ouders van Marc doen nogmaals een oproep naar getuigen. Ze loven zelfs een beloning van 30.000 euro uit voor wie de gouden tip heeft: "We zijn stilaan radeloos."

Het is nu al achttien dagen geleden dat kickbokser Marc de Bonte spoorloos verdween na een etentje. De 26-jarige man werd in de nacht van 4 op 5 november voor het laatst gezien in het centrum van Turnhout. Zijn wagen werd twee dagen later teruggevonden in het Nederlandse Best, waar hij met zijn vriendin woonde.



De familie van Marc de Bonte gaat er stilaan van uit dat er kwaad opzet in het spel is. "Ik denk dat ze Marc ergens vasthouden. Ik hoop dat hij nog in leven is. Ik kan aan niets anders denken en wil ook aan niks anders denken", getuigde mama Kristel Vanhove op televisie.



Aan de krant Gazet van Antwerpen meldde de vader van Marc dat de familie zelfs 30.000 euro over heeft aan de persoon die met de gouden tip op de proppen komt. "Na bijna een maand zoeken zijn we stilaan radeloos en we hopen zo snel mogelijk van deze onzekerheid te worden verlost", zegt hij.



Zwarte Renault Clio

Intussen werd ook een nieuwe opsporingsaffiche verspreid. De Bonte is 1.88 meter groot, heeft bruin haar en groene ogen. De man is gespierd en droeg een zwarte jas, grijze trui en jeansbroek.



Het parket van Turnhout vraagt daarnaast dat mensen die de zwarte Renault Clio opgemerkt hebben (nummerplaat 1-ANL-604) of de man alleen of met iemand anders hebben gezien, contact opnemen met de politie.