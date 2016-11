Primeur voor gerecht: verdachte 'Kanaalmoord' zonder advocaat voor rechter

Door: redactie

23/11/16

Eric Van Spitael werd in 2010 om het leven gebracht en in het kanaal gedumpt.

Voor de rechtbank van Dendermonde staat een van de verdachten in de zogenaamde 'Kanaalmoord' zonder advocaat voor de rechter.

De man zorgt daarmee voor een primeur in de Belgische gerechtsgeschiedenis. Yves H. werd door de rechter tijdens voorbije zittingen elke keer aangemaand ervoor te zorgen een advocaat te hebben, maar ook vandaag bleek dat nog altijd niet het geval. De rechter besliste dan maar dat H. zichzelf moet verdedigen om het proces niet nog meer vertraging te laten oplopen. De Kanaalmoord is een van de eerste gecorrectionaliseerde assisenzaken. Bij assisen is een advocaat altijd verplicht.



Twee beklaagden, Yves H. en Jurgen R., staan terecht voor de moord op Eric Van Spitael uit Buggenhout. Ze worden ervan verdacht dat ze het slachtoffer in januari 2010 het hoofd insloegen, vastbonden en in plastiek wikkelden, om hem vervolgens in het kanaal Willebroek-Brussel te gooien. Het lichaam van het slachtoffer kwam uiteindelijk twee maanden later bovendrijven.