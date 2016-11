Pascal Smet na zware longontsteking: "Mijn leven hing aan een zijden draadje"

JC

Na een zeer zware longontsteking laat Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) via Facebook weten dat hij volledig zal herstellen. "Mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen", schrijft hij. "Ik heb nu geleerd hoe fragiel het leven is."

Smet werd begin november in het ziekenhuis opgenomen met een zeer ernstige longontsteking. "Mijn volledige rechterlong was geïnfiltreerd en daarna heb ik er ook nog een longvliesontsteking met vocht bij gekregen", zegt hij op Facebook.



Sinds enkele dagen maakt hij het beter, maar hij heeft wel veel geluk gehad, zo zegt de minister zelf. "Mijn goede algemene conditie en de juiste diagnose van mijn huisarts hebben me gered. Dat is best wat akelig, maar behoort nu tot het verleden. Ik zal 100 procent genezen", aldus Smet in het bericht, waarin hij ook zijn kabinetsmedewerkers en collega's-ministers bedankt voor de opvolging van zijn dossiers, en het personeel van het UZ in Jette voor de goede zorgen.