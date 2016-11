Anke Van dermeersch blijft in de Senaat na omstreden Griekenlandreis

Door: redactie

Vlaams Belangster Anke Van dermeersch zegt toch in de Senaat te blijven zitten.

Vlaams Belangster Anke Van dermeersch blijft senator na haar omstreden bezoek aan Griekenland en de partij Gouden Dageraad. Dat maakte ze zelf bekend via Twitter. Het Vlaams parlement heeft namelijk bevestigd dat ze gemeenschapssenator kan blijven zolang zij zelf geen ontslag neemt. Daar bestond verwarring over.

Zoals ik al zei, ik ben en blijf senator ondanks de aanval in/door de media:

Bedankt voor de vele uitingen van steun! pic.twitter.com/Myk0Sc551Y — Anke Van dermeersch (@Anke_online) Wed Nov 23 00:00:00 MET 2016 Vlaams Belanger Filip Dewinter reisde mee met Anke naar Griekenland.

Vorig weekend maakte partijvoorzitter Tom Van Grieken bekend dat Vlaams Belangster Anke Van dermeersch samen met enkele andere parlementsleden door Vlaams Belang gesanctioneerd voor een bezoek aan de partij Gouden Dageraad in Griekenland. Het partijbestuur besloot Van dermeersch haar titel van gemeenschapssenator af te nemen, maar volgens de Vlaams Belangster is dat niet mogelijk.



Bij de Senaat was al te horen dat Van dermeersch kan aanblijven zolang ze niet zelf ontslag heeft genomen. Eerder klonk het dat de juridische dienst van het Vlaams parlement daar anders over dacht, maar die heeft zich pas vandaag voor de eerste keer officieel uitgesproken. Ook daar is nu te horen dat een deelstaatsenator door geen enkele instantie of persoon kan worden verplicht om ontslag te nemen.



De omstreden reis

De partij sanctioneerde Anke na het bezoek dat ze samen met Filip Dewinter, Jan Penris en Frank Creyelman bracht aan de Griekse partij Gouden Dageraad. "Met een dergelijk bezoek kan je enkel in je eigen voet schieten", zei voorzitter Tom Van Grieken zaterdag.



De partijleden reisden afgelopen week naar Griekenland om er de vluchtelingencrisis met eigen ogen te aanschouwen. Op foto's en berichten op sociale media was te zien dat de Vlaams Belangers ook een ontmoeting hadden met leden van Gouden Dageraad en dat Dewinter zelfs een toespraak hield op een bijeenkomst van die partij. Gouden Dageraad wordt beschouwd als neonazistisch.