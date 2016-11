Door: redactie

23/11/16

Omdat het vrij lang zacht bleef, zijn de egels in ons land nog niet in winterslaap gegaan. Normaal gezien starten de diertjes hun winterslaap bij de eerste winterprik, maar nu lopen ze dus nog rond. Dat is slecht nieuws omdat er steeds minder voedsel ter beschikking is voor hen.