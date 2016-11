Zeker vier wagens in beslag genomen na huiszoekingen witwasdossier

Door: redactie

23/11/16 - 16u27 Bron: Belga

© belga.

jette/koekelberg De federale politie is maandagavond binnengevallen op drie verschillende adressen in de Brusselse gemeenten Jette en Koekelberg en heeft daarbij minstens vier wagens in beslag genomen. Dat meldt de krant La Capitale. Doelwit van de huiszoekingen zou een familie uit Dubai geweest zijn. Het Brusselse parket wil voorlopig weinig kwijt over de huiszoekingen. "Die vonden plaats in een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken", klinkt het summier. "Meer commentaar geven we op dit moment niet, het onderzoek loopt nog."