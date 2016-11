Stad Brussel pikt voor het eerst leegstaand pand in zonder goedkeuring eigenaar

bewerkt door: redactie

23/11/16 - 16u32 Bron: Belga

Het gebouw ligt in de Kleerkopersstraat.

Brussel De Grondregie van de stad Brussel heeft zich voor de eerste keer een pand toegeëigend zonder akkoord van de eigenaar. Ze deed daarvoor een beroep op het openbaar beheersrecht. Na twee jaar van administratieve procedures is het gebouw aan de Kleerkopersstraat nu tijdelijk in bezit van de stad.

De tijdrovende procedure tot uitvoering van het openbaar beheersrecht begon in 2014 na meerdere vruchteloze verzoeningspogingen met de eigenaar van het leegstaande gebouw. Daarvoor moet in de woning een laag water- of elektriciteitsverbruik en de afwezigheid van meubels zijn vastgesteld tijdens een periode van twaalf opeenvolgende maanden.



Kosten

De Grondregie gaat het pand nu renoveren en vier wooneenheden inrichten boven de commerciële ruimte. De geschatte renovatiekosten van 343.300 euro worden via de huurgelden teruggevorderd over een periode van 28 jaar en 6 maanden. Na deze periode, of na terugbetaling van de gedane kosten, kan de eigenaar zijn gebouw opnieuw in gebruik nemen.



260 euro huur

"Wij tonen aan dat het openbaar beheersrecht kan functioneren zelfs bij gebrek aan medewerking van de eigenaar. In 2018 kunnen wij aan de Brusselaars vier studio's aanbieden tegen een huurprijs van 260 euro en dit in hartje Brussel", zegt Brussels schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli.