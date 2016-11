680 patiënten in 'ziekenhuisvrachtwagen' naar nieuwe campus gebracht

Door: Hans Verbeke

23/11/16 - 16u17

video In alle comfort en onder politiebegeleiding verhuizen naar een andere ziekenhuiscampus zonder dat je je bed uit moet: voor 680 patiënten van het AZ Groeninge in Kortrijk is het werkelijkheid. Vandaag verhuisden de tien eerste patiënten naar de nieuwe campus aan de Kennedylaan, de komende dagen wordt dat aantal fors opgedreven.

Het transport van de patiënten gebeurt in een speciaal daarvoor omgebouwde vrachtwagen. Die is ingericht als mobiele patiëntenkamer en biedt plaats aan vier bedden. Een tv-toestel in de vrachtwagen, gelinkt aan een camera die in de cabine hangt, laat de patiënten ook toe om live de rit te volgen tussen de oude en de nieuwe campus. Elk transport wordt begeleid door twee verpleegkundigen.



Zij beschikken in de vrachtwagen over heel wat medische apparatuur om direct te kunnen ingrijpen, mocht zich tijdens de rit van acht minuten iets voordoen met één van de patiënten. Het is voor het eerst in ons land dat patiënten op die manier verhuizen van de ene ziekenhuiscampus naar de andere. Om dat mogelijk te maken, ging het AZ Groeninge in zee met een Nederlands bedrijf dat ervaring heeft met dergelijke verhuisoperaties.