Proces tegen teruggekeerde IS-strijder dan toch van start

Door: redactie

23/11/16 - 13u53 Bron: vtmnieuws.be

video

Het proces tegen Syriëstrijder Hakim Elouassaki is vanmorgen dan tóch van start kunnen gaan. Normaal gezien zou het proces maandag al opgestart zijn, maar de verdachte was toen niet tot in de rechtbank geraakt. Door een blunder waren zijn papieren namelijk niet in orde.



De 24-jarige Hakim Elouassaki uit Vilvoorde was lid van Sharia4Belgium en was net als vele anderen in 2012 naar Syrië getrokken. Hij zou op 14 januari 2013 een gevangengenomen sjiiet een kogel door het hoofd hebben gejaagd omdat zijn familie geen losgeld kon betalen.



Het federale parket vervolgt hem op basis van afgeluisterde telefoongesprekken met zijn toenmalige vriendin en zijn eigen bekentenis, die hij later weer introk.