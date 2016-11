Vakbonden verwachten morgen 18.000 betogers in Brussel

Door: redactie

23/11/16 - 13u05

© photo news.

De vakbonden van de non-profitsector verwachten dat er morgen zowat 18.000 betogers komen opdagen voor de demonstratie in Brussel. Dat zegt Mark Selleslach, secretaris bij de christelijke vakbond LBC-NVK.

Naast de betoging wordt morgen ook in alle sectoren van de non-profit (welzijn, zorg en cultuur) gestaakt, zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen, openbaar en privaat, en in vakbondsfront.



Selleslach benadrukt wel dat de dienstverlening in de ziekenhuizen, gehandicaptenvoorzieningen of kinderopvang niet in het gedrang komt. "Er is sowieso een minimumdienstverlening", zegt Selleslach. "Het is trouwens ook niet de ambitie om zoveel mogelijk personeel te hebben dat staakt. De staking komt er gewoon om mensen de kans te geven om naar de betoging te kunnen gaan", klinkt het nog.



Rimpeldagen

De acties in de non-profit komen er onder meer uit onvrede met het beleid van de bevoegde ministers, over het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord voor de sector, en over de federale plannen om de zogenaamde 'rimpeldagen' deels af te schaffen.



De betoging vertrekt donderdag omstreeks 10.30 uur aan het Brusselse Noordstation en trekt dan via de kleine ring richting Albertinaplein. Er staat ook een onderhoud tussen de vakbonden en de Vlaamse en federale regering op het programma, bevestigt Selleslach.



Grote verkeershinder

De lokale politie van de zone Hoofdstad-Elsene verwacht grote verkeershinder en vraagt aan de automobilisten om in de mate van het mogelijk weg te blijven uit Brussel.



De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht een impact op de tramlijnen 92 en 93, en op de buslijnen 14, 29, 38, 47, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 86 en 88 tussen 9 en 16 uur. Meer gedetailleerde informatie is te vinden via deze site.