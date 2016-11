Brusselse politie ontkent terreurdreiging en is massaal aanwezig op Winterpret

bewerkt door: redactie

terrorisme De Brusselse politie zal in groten getale aanwezig zijn op Winterpret, het eindejaarsevenement dat overmorgen start in het Brusselse centrum en loopt tot 1 januari. Politie en burgemeester tonen zich ontstemd over berichtgeving in La Dernière Heure die melding maakt van een directe terreurdreiging voor Winterpret.

© photo news. "We voorzien twee mobiele commissariaten", zegt de Brusselse politie. "Eén aan het Muntplein, waar de ijspiste zich zal bevinden, en een tweede aan de Brandhoutkaai, ter hoogte van het hotel Citadines. Iedereen die informatie nodig heeft of een klacht wil indienen, kan terecht bij de agenten in die commissariaten. Verloren gelopen kinderen kunnen er ook op hun ouders wachten."

"Daarnaast zijn er mobiele patrouilles en patrouilles in uniform, in burger en met honden in en rond de evenementenzone. Ook de Trekkers-brigade, gespecialiseerd in gauwdiefstallen, zal aanwezig zijn, net als de stadswachten van de stad Brussel."

Stoppen met angst zaaien © photo news. De krant La Dernière Heure maakte melding van een rechtstreekse terreurdreiging die het eindejaarsevenement zou viseren, maar de politie en de stad Brussel spreken dat tegen. "Navraag bij het OCAD leert dat de dreigingsanalyse voor Brussel en Winterpret niet veranderd is", klinkt het in een gezamenlijk persbericht van burgemeester Yvan Mayeur en korpschef Guido Van Wymersch.