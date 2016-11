Door: redactie

23/11/16 - 11u14

Een wanhopige moeder heeft op Facebook een oproep gelanceerd om haar vermiste zoon terug te vinden. "Geachte mensen. Mijn zoon Laurenz Van de Sande is sinds gisteren rond 16u30 het laatst gezien", schrijft Kelly de Ren. "Hij is gaan lopen uit zijn internaat Sint Emmaüs in Antwerpen. Hij is nog steeds niet terecht. Wie Laurenz ziet gelieve de politie te bellen hij is opgegeven als vermist."