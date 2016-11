Door: redactie

23/11/16 - 10u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Het slachtoffer dat vanmiddag zwaargewond raakte op een schip voor de kust van Zeebrugge, is in het ziekenhuis overleden. Een tweede slachtoffer dat overboord viel, is nog altijd vermist. De zoekactie is ondertussen stopgezet. Het gaat om twee mannen uit Oekraïne.