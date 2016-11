Grote werfkraan kantelt op ruwbouw

Bart Boterman

Oostende

In de nieuwe verkaveling in Stene bij Oostende is afgelopen morgen een grote werfkraan op een ruwbouw gevallen. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot.



Omstreeks 7.30 uur deze morgen waren arbeiders van Groep Huyzentruyt gewelven aan het leggen toen plots de kraan omviel. Een van de steunpoten waarop de vrachtwagen met kraanarm rustte, zakte door de aarde naast het voetpad. Enkele werknemers stonden op de eerste verdieping en konden aan de kant springen.



De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niet meteen veel doen. De kraan ligt stabiel en zal deze namiddag getakeld worden. Intussen voert Eandis controle uit of er schade aan leidingen is.