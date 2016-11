Slachtoffer van arbeidsongeval op cargoboot overleden

Door: redactie

Het slachtoffer van een arbeidsongeval op een cargoboot voor de kust van Zeebrugge, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Bij het ongeval kwam ook een man in het water terecht. De vermiste werd niet teruggevonden.

Een vrachtschip dat onder de vlag van het Caraïbische land Antigua en Barbuda vaart, was dinsdagmiddag vanuit Zeebrugge richting Frankrijk vertrokken. Tijdens herstellingswerken aan de reddingssloepen ging het rond 14.35 uur mis, toen een reddingsboot plots loskwam. Een bemanningslid kwam in zee terecht en kon ondanks uitgebreide zoekacties niet meer teruggevonden worden. Zijn overlevingskansen zijn uiterst klein. Een ander bemanningslid viel hard op het dek. Hij is ondertussen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Beide slachtoffers zijn afkomstig uit Oekraïne.