Tekort rusthuisbedden: "Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan?"

23/11/16 - 10u00 Bron: Belga

"Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen moet met concrete oplossingen komen en niet nog maar eens een onderzoek bestellen. Het is duidelijk, er zijn nu al schrijnende toestanden door een gebrek aan capaciteit en dat capaciteitstekort zal nog toenemen door de vergrijzing." Dat zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a) in een reactie op de VUB-studie over het tekort in de ouderenzorg.

Vlaanderen vergrijst zo snel dat het tekort aan rusthuisbedden steeds nijpender wordt. Een studie van de VUB toont aan dat er op dit moment 22.000 rusthuisbedden minder zijn dan de overheid zelf nodig acht. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag.



Vlaams parlementslid Jan Bertels noemt de alarmkreet van de VUB terecht. "Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan alvorens deze Vlaamse regering inziet dat haar beleid van besparingen en factuurverhogingen nergens toe leidt en de mensen in de steek laat, in dit geval onze ouderen?", hekelt de oppositiepartij.



Volgens hem moet minister Vandeurzen in actie schieten en geen bijkomende studie bestellen. Er moet volgens Bertels iets gedaan worden aan de capaciteit en niet enkel op het vlak van residentiële ouderenzorg, maar ook in de thuiszorg en de ondersteunende diensten. Lees ook Nú nodig: 22.000 rusthuisbedden

"Botte besparingen" Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke vult aan: "Deze cijfers tonen aan welke vergissing de Vlaamse regering heeft begaan door te besparen op de budgetten voor welzijn. Ook nu weer heeft de Vlaamse regering beslist om de komende drie jaar te besparen op de werkingsmiddelen van de welzijnsorganisaties."



"De Adviesraad voor Welzijn bestempelde dat eerder al als 'botte besparingen' die het de welzijnsorganisaties zeer moeilijk maken", gaat Vandenbroucke verder. "De Raad van State waarschuwde recent dat de "aanhoudende besparingen" grondwettelijk verankerde sociale rechten zoals een solide sociale zekerheid dreigen aan te tasten. Deze studie toont haarscherp aan hoe zich dat concreet vertaalt in een schrijnend gebrek aan toegankelijke en betaalbare zorg voor ouderen."