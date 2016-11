Nooit gebeurd: vijfde Geluid van Qmusic al na eerste poging geraden

Door: redactie

Vanochtend werd bij Q-ochtendduo Sam&Heidi de zoektocht gestart naar Het Geluid van luisteraar Mieke. Na 1 poging werd Het Geluid al geraden door luisteraar Sally uit Harelbeke. Zij wint 2500 euro. Het Geluid was het raspen van een wortel. De zoektocht naar Het Geluid wordt nu eventjes stilgelegd, omdat we vanaf vrijdag met z'n allen aftellen naar Rode Neuzendag op 3 december. We starten opnieuw met een zoektocht naar Het Geluid op 5 december. Intussen kan iedereen zijn geluid blijven insturen via de Q-app met #HetGeluid