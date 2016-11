Illegale verkrachter die opnieuw kon toeslaan wordt uitgewezen

Door: redactie

Sint-Niklaas A. F., de 35-jarige illegaal die terechtstaat voor de verkrachting van een 19-jarig meisje in Sint-Niklaas, wordt uitgewezen. Dat vertelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in De Ochtend op Radio 1. "We zullen hem het land uitzetten zodra hij vrijkomt en zelfs liefst nog tijdens zijn procedure."

De beklaagde verscheen maandag geboeid voor de rechter, want sinds de feiten op 6 augustus zit hij opgesloten in de gevangenis. Meer nog: vorig jaar werd hij al eens veroordeeld tot drie jaar cel voor een verkrachting. Maar hij werd vrijgelaten, zonder voorwaarden. Wraakroepend, vindt het slachtoffer. "Waarom zat hij niet in de ­gevangenis? En waarom werd hij het land niet uitgezet?"



De man handelde onder verschillende aliassen. Daardoor kon de Dienst Vreemdelingenzaken zijn identiteit niet meteen achterhalen. Nu blijkt dat de man afkomstig is uit Marokko. "Zolang we iemand zijn land van herkomst niet kennen, kunnen we niemand het land uitzetten. Nu is dat wel het geval. "Het is verschrikkelijk dat het opnieuw is gebeurd", zegt Francken. "We zullen hem het land uitzetten zodra hij vrijkomt en zelfs liefst nog tijdens zijn procedure."