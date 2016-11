PS, MR en cdH willen cumulregels versoepelen

Door: redactie

De voorzitters van de Franstalige partijen PS, MR en cdH staan dicht bij een akkoord over de versoepeling van de regels rond het cumuleren van mandaten. Dat schrijft Le Soir. De nieuwe tekst voorziet dat enkel in de steden met meer dan 50.000 inwoners de job van gemeenteraadslid niet kan gecombineerd worden met het mandaat van Waals volksvertegenwoordiger.

Het huidige decreet, dat eigenlijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 volledig in werking zal zijn, is strenger. Die tekst voorziet dat drie kwart van de leden uit elke fractie hun mandaat als volksvertegenwoordiger niet mogen cumuleren met dat van gemeenteraadslid. Enkel het kwart van de leden met de hoogste penetratiegraad tijdens de regionale verkiezingen mag cumuleren.



De nieuwe tekst, die in de grootste discretie is besproken tussen Elio Di Rupo (PS), Olivier Chastel (MR) en Benoît Lutgen (cdH), voorziet enkel een cumulverbod in steden met meer dan 50.000 inwoners, meer bepaald in 9 van de 262 Waalse gemeenten. Ecolo, dat aan de basis lag van het huidige decreet uit 2010, is niet betrokken bij de gesprekken.