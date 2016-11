Belg is bereid rijgedrag te delen met verzekeraar

Door: redactie

De Belgen hebben er weinig problemen mee om hun wagen- en rijgegevens te delen met hun verzekeringsmaatschappij in ruil voor cadeaus en mobiliteitsdiensten. Dat blijkt uit een onderzoek van consultancybureau Deloitte, dat 15.000 consumenten ondervroeg in elf Europese landen, onder wie ruim 1.400 Belgen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Vier op de tien Belgen zeggen daartoe zeer bereid te zijn, tegenover maar drie op de tien Nederlanders en slechts één op de vier Duitsers. Nog eens vier op de tien Belgen zeggen eerder neutraal te staan tegenover de vraag. Slechts twee op de tien hebben grote bezwaren.



Dat maakt van het kleine België een ideale testmarkt voor autopolissen op basis van telematicagegevens, besluit Deloitte. Verschillende verzekeraars hebben de afgelopen jaren al tests gedaan die gebaseerd zijn op het "pay how you drive"-principe: hoe veiliger je rijdt, hoe goedkoper je autopolis.



Volgens Deloitte moeten verzekeraars de telematica echter niet zozeer aan kortingenschema's, maar aan diensten en beloningen proberen te koppelen. "Als we de Belgische consumenten vroegen wat ze in ruil willen om hun privédata te delen met de autoverzekeraar, dan komt pechverhelping onderweg als eerste uit de bus, gevolgd door gratis olie of brandstof en automatische pechverhelping op afstand", zegt Kasper Peters, de directeur financiële diensten bij Deloitte.