"Wie steelt onze verkeersborden?"

KEN STANDAERT & KOEN BAETEN

23/11/16 - 05u00

© Jan Aelberts.

zele Elke week verdwijnt minstens één verkeersbord in het Oost-Vlaamse Zele. Wie ermee aan de haal gaat, weet niemand, maar de bordendief kost de gemeente nu al meer dan 3.000 euro.

Omleidingsborden voor wegenwerken, tijdelijke borden voor verhuiswagens of containers en verbodsborden op dranghekken voor lokale evenementen. Als de borden enigszins loszitten en niet langs hoofdwegen staan, verdwijnen ze aan de lopende band in het Oost-Vlaamse Zele. "Een zeer vervelend, maar ook duur probleem", vertelt schepen van Openbare Werken Sabine Hoogewys. "Elk bord kost minstens 60 euro om het te vervangen. We zitten nu al aan meer dan 3.000 euro."



Hebben gemeente en politie al enig idee wie er achter de diefstallen zit? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.