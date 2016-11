Oppositie in 'onbestuurbaar' Pepingen voert weer alle punten gemeenteraad af

Door: redactie

Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond in Pepingen heeft de CD&V-sp.a-oppositiefractie, die sinds de overstap van schepen Peter Lacres vorig jaar over een meerderheid beschikt in de gemeenteraad, alle punten die de LVB-N-VA-coalitie geagendeerd had afgevoerd zodat er niets kon worden goedgekeurd. Tijdens de gemeenteraad eind oktober gebeurde net hetzelfde.

Na de verkiezingen in 2012 vormden LVB en N-VA met één zetel op overschot in de gemeenteraad een coalitie om Pepingen te besturen. N-VA-schepen Peter Lacres sloot vorig jaar echter aan bij oppositiefractie CD&V-sp.a waardoor deze plots over een meerderheid beschikte. De gemeenteraad besliste eind september op voorstel van de oppositiefractie dat de gemeente structureel onbestuurbaar was. Dat was al de derde raadsbeslissing in die zin want een eerder besluit werd door de Raad van State vernietigd, een tweede werd afgewezen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).



Het is dus afwachten of Homans dit keer de onbestuurbaarheid wel aanvaardt zodat de gemeenteraad een nieuw college van burgemeester en schepenen kan aanstellen. In een mededeling motiveert de CD&V-sp.a het afvoeren van alle agendapunten door erop te wijzen dat het huidig minderheidsbestuur "haar projecten consequent naar zich neerlegt en niet uitvoert, waardoor elke vorm van samenwerking per definitie wordt uitgesloten". "We kunnen niet akkoord gaan met de voortzetting van het huidig beleid en impasse waarbij een democratische meerderheid in de gemeenteraad genegeerd wordt", aldus fractieleider André de Roubaix.