Zwaargewonde door ontploffing op Rooseveltplaats

Nina Bernaerts

23/11/16 - 00u22 Bron: eigen berichtgeving, belga

Het Rooseveltplein in Antwerpen op een archieffoto. © belga.

ANTWERPEN Een brand op de Rooseveltplaats in Antwerpen heeft gisterenavond voor een ontploffing gezorgd. Het zou gaan om het pand waarin het speelcafé Pool Planet gevestigd is. De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse.

De uitslaande brand is gestart op de vijfde verdieping, daar zou ook een slachtoffer naar beneden gesprongen zijn.



Volgens de Gazet van Antwerpen is het slachtoffer in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het gebouw en een naastliggende jeugdherberg werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.