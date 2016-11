28-jarige bezwijkt aan verwondingen na ontploffing Rooseveltplaats

Door: redactie

23/11/16 - 18u40 Bron: eigen berichtgeving, belga

© Marc De Roeck.

antwerpen Het enige slachtoffer van de ontploffing dinsdagavond in een appartementsgebouw aan de Rooseveltplaats in Antwerpen is vandaag bezweken aan zijn verwondingen. Het gaat volgens de lokale politie om een 28-jarige man.